Известный украинский ведущий Юрий Горбунов вызвал бурную дискуссию в сети своим фото со съемок «Танців з зірками»

Как известно, премьера нового сезона популярного танцевального шоу состоялась вечером 5 сентября. На этот раз состав судей и ведущих немного изменился, поэтому зрителям еще предстоит привыкнуть к новым лицам.

По традиции, прямо перед выходом нового эпизода шоу его ведущий Юрий Горбунов поделился в своем Инстаграм фото со съемочной площадки. В этом году он предстал без своей партнерши Тины Кароль, которая ранее вела с ним шоу из голд-рума. В новом сезоне вместо нее ведущей будет Иванна Онуфрийчук, которая ранее уже появлялась на балконе «Танцев».

«Мы в эфире! Танці з зірками!», - подписал свой снимок Горбунов.

В комментариях к его посту украинцы тут же принялись высказывать свои мнения о новом сезоне. В частности, многие жалели о том, что в нем не будет Кароль.

«Без Тины скучно. Новая ведущая никакая», «Как же не хватает рядом Тины, ну это просто ... Разлучили легендарных ведущих», «новая ведущая неинтересная, без харизмы ... все остальное по старому, не чувствуется никакого обновления ...», «Без Тины даже лучше», «а раньше было селфи с Тиной) Юр, новая ведущая совсем не очень? даже для фотки?», «Смотрим. Все классные Все супер», «Не хватает Кати Осадчей», - пишут люди.

Напомним, новый сезон "Танці з зірками", рассекречены имена партнерш, в сети негодуют.

Как сообщала Politeka, новая ведущая "Танців з зірками", о которой мало кто слышал, нарвалась на критику украинцев.

Также Politeka писала, что Горбунов признался, что удалось передать сыну от себя и Осадчей.