Украинский телеведущий Юрий Горбунов показался вместе со старшим сыном

как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов официально оформил отношения с Катей Осадчей в 2017 году. Катя сразу же родила телеведущему сына Ивана, а недавно появился на свет второй ребенок. Юрий на своей страничке в Инстаграм решил поделится снимком со старшим сыном, который использовали для обложки глянца.

На новом фото Юрий обнимал Ивана, расплывшись в улыбке.

"Иван взял лучшее от нас с Катей", - процитировали слова Горбунова на обложке журнала.

"Ребята", - написал Юрий под фото.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков, включая звезду "Женского квартала" Марту Адамчук, и написали комментарии:

"Очень красивые", "Но файни какие ребята", "Ребята, мужички, здоровья вам, будьте счастливы, мира и добра", "как назвали самого младшего", "Надо почитать, интересно".

Напомним, Горбунов объявил имена всех партнеров звездных участников "Танців з зірками"

А еще Politeka сообщала, что Горбунов после рождения второго сына решил поучиться воспитанию детей

Также Politeka писала, что Горбунов после рождения второго сына решил поучиться воспитанию детей



