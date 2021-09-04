Украинский телеведущий Юрий Горбунов показался вместе со старшим сыном
как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов официально оформил отношения с Катей Осадчей в 2017 году. Катя сразу же родила телеведущему сына Ивана, а недавно появился на свет второй ребенок. Юрий на своей страничке в Инстаграм решил поделится снимком со старшим сыном, который использовали для обложки глянца.
На новом фото Юрий обнимал Ивана, расплывшись в улыбке.
"Иван взял лучшее от нас с Катей", - процитировали слова Горбунова на обложке журнала.
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"Ребята", - написал Юрий под фото.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков, включая звезду "Женского квартала" Марту Адамчук, и написали комментарии:
"Очень красивые", "Но файни какие ребята", "Ребята, мужички, здоровья вам, будьте счастливы, мира и добра", "как назвали самого младшего", "Надо почитать, интересно".
Напомним, Горбунов объявил имена всех партнеров звездных участников "Танців з зірками"
А еще Politeka сообщала, что Горбунов после рождения второго сына решил поучиться воспитанию детей
Также Politeka писала, что Горбунов после рождения второго сына решил поучиться воспитанию детей