Известный телеведущий и актер Юрий Горбунов кардинально сменил образ и стал похож на известного артиста

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным украинским шоуменом. Он прославился как телеведущий и продюсер. Юрий играл во множестве фильмов, в том числе и в кинокартинах, которые сам продюсировал. Шоумен активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущий поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. Тут Юрий отличается от своего привычного образа. У него длинные волосы, усы и также он надел форму правоохранительных органов.

"Работа у нас такая", - добавил к публикации Юрий Горбунов.

Поклонники оставили актеру множество комментариев, и сравнили его в новом образе с известными артистами: "На Игоря Николаева здесь похож", "Подумала, что это Жерар Депардье сначала)))", "Замечательный кадр🙂. Обязательно посмотрю этот сериал, когда выйдет", "Супер, жду премьеру сериала "Скажені Сусіди"".

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