Известный телеведущий Юрий Горбунов засветил своё хозяйство с Катей Осадчей в социальных сетях

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным украинским шоуменом. Он прославился как телеведущий и продюсер. Юрий играл во множестве фильмов, в том числе и в кинокартинах, которые сам продюсировал. Шоумен активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Юрий поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. Недавно у телеведущего родился второй сын, имя его супруги пока не разграшают. Как известно, Юрий со своей супругой Катей Осадчей живут в шикарном загородном доме. Телеведущий решил похвастаться хозяйством их огорода. Он показал несколько фото, где держит груши прямо на дереве.

"Урожайный год", подметил Юрий Горбунов

Поклонники оставили множество комментариев: "Хозяин, хорошие грушки", "Смакота! Вот это хозяин!", "Поспели груши в саду у дяди Юры...".

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