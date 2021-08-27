Украинская телеведущая Катя Осадчая призналась, что любит больше собственного дня рождения

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая недавно родила второго ребенка от Юрия Горбунова. Пара расписалась несколько лет назад - в 2017 году. А на днях, 24 августа, в День Независимости Украины, Юрий Горбунов отпраздновал 51-й день рождения. Катя Решила поделится снимками с праздника.

На новых фото Катя позировала в платье, а Юрий был в вышиванке и белых штанах. Парочка стояла у фотозоны "Независимые празднуют с Юрой". На еще одном фото Осадчая была одна, а в руках держала букет цветов.

"День рождения Юрия Горбунова люблю больше своего. Этого года под лозунгом "Независимые празднуют с Юрой. Юрий Горбунов, будь счастлив".

Фанаты поставили более 22 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая красивая пара", "Поздравляю, живите в любви и радости", "Я такой красивой Катю еще не видела", "Обалденная пара", "Катя, рядом с Юрой вы все хорошеете! С именинником Вас! Всего самого наилучшего Вашему мужу и Вам!", "Платье огонь", "Красивая такая! Даже не верится, что 5 дней назад родила".



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