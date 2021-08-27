Популярный украинский исполнитель Потап спел вместе с сыном Горбунова и Осадчей
Как пишет Politeka.net, на День Независимости Украины 24 августа Юрий Горбунов отпраздновал свой 51-й День рождения. На празднике, который был в украинском стиле, все гости были одеты в стильные костюмы с элементами национальной символики. Поздравить Горбунова пришло много украинских знаменитостей, в том числе и популярный рэпер Потап и его жена Настя Каменских.
Так, певица спела дуэтом со старшим сыном Осадчей от первого брака Ильей, а Потап "сделал коллаборацию" с общим сыном ведущей "Светской жизни" и Горбунова – маленьким Иваном. Об этом рассказали родители мальчика в своем Instagram.
Так, Потап играл на гитаре и пел песню Братьев Гадюкиных "Желтые ленты", а маленький Иван подпевал. Заметим, что рэпер Алексей Потапенко стал крестным отцом старшего сына Горбунова и Осадчей.
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