Український продюсер Олексій Потапенко (Потап), чоловік Насті Каменських, показав, як проводить черговий вечір без дружини

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко став популярним українським виконавцем і продюсером. Потап став широко відомий після створення дуету "Потап і Настя", який відразу ж випустив пісню, яка стала міжнародним хітом. Зараз і Олексій і Настя зайняті сольними кар'єрами, ставши в 2019 році офіційно чоловіком і дружиною.

Потап також веде активно Instagram, де цього разу розповів, що Каменських зараз активно виступає по всій Україні.

"Вже тиждень Настя гастролює по Україні і Туреччині, і тиждень я живу без дружини, і бачу її тільки в прямому ефірі і в Instagram. Зараз дочекався виступу і завтра рано вставати, але не можу не подивитися фінал Чорноморських ігор - приголомшливо Захід. Спасибі всім тим, хто так довго його робив, 18 років молодим діткам допомагають наші друзі. І звичайно, моя Зірочка закриває фінал фіналів і робить це дуже круто живим складом. Лягаю спати, завтра рано вставати і презентувати пісню "Моя мама". А тебе, ось, цілу", - сказав Потап.

Олексій був топлес, знімаючи себе на телефон і показуючи, як дивиться виступ Насті в прямому ефірі.

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