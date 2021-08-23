Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап), муж Насти Каменских, показал, как проводит очередной вечер без супруги
Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко стал популярным украинским исполнителем и продюсером. Потап стал широко известен после создания дуэта "Потап и Настя", который сразу же выпустил песню, которая стала международным хитом. Сейчас и Алексей и Настя заняты сольными карьерами, став в 2019 году официально мужем и женой.
Потап также ведет активно Инстаграм, где в этот раз рассказал, что Каменских сейчас активно выступает по всей Украине.
"Уже неделю Настя гастролирует по Украине и Турции, и неделю я живу без жены, и вижу ее только в прямом эфире и в Инстаграме. Сейчас дождался выступления и завтра рано вставать, но не могу не посмотреть финал Черноморских игр - потрясающе мероприятие. Спасибо всем тем, кто так долго его делал, 18 лет молодым деткам помогают наши друзья. И конечно, моя звездочка закрывает финал финалов и делает это очень круто живым составом. Ложусь спать, завтра рано вставать и презентовать песню "Моя мама". А тебя, вот, целую", - сказал Потап.
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Алексей был топлес, снимая себя на телефон и показывая, как смотрит выступление Насти в прямом эфире.
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