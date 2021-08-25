Відома артистка Настя Каменських повернулася до свого чоловіка Потапа і показала, чим він її балує

Як передає Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою. У 2019-му році стало відомо, що вона вийшла заміж за Потапа (Олексія Потапенка), з яким раніше перебувала в дуеті. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу співачка опублікувала нові відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Настя Каменських їхала на гастролі. Також, варто відзначити, що нещодавно вона виступала на концерті до Дня Незалежності. Тепер артистка повернулася додому до свого чоловіка, там вона показала, як він її зустрічає.

"Це Льоша, готує мені сніданок. Мій зайчик улюблени...Ти приготував мені сніданок. Сонечко, ти сумував"

"А браслетик ти навіщо напялив", запитала на одному з відео свого обранця Настя Каменських.

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