Известная певица Настя Каменских (NK) показала, как проходят ее часы между концертами

Не так давно Настя показала, как отправилась в свой долгожданный тур и как разъезжает теперь со своей командой в автобусе и там же и отдыхает. График очень плотный, поэтому после одного выступления сразу приходится отправляться к другому.

В этот раз в Сторисах Каменских показала, что помогает ей привести себя хоть немного в порядок в таком напряженном графике и как она справляется с нехваткой свободного времени. Как оказалось, помощником от усталости у Каменских считается массаж лица и тела.

Не обошлось и без типичных фото Насти, которая показала фигуру, прикрывшись растением у зеркала и спрятав тем самым лишнее. Однако позировала при этом звезда в одном бикини, что хорошо видно на снимке.

А ранее певица поразила печальным Стори, показав другую сторону звездной жизни:

Певица предстала перед камерой плачущей, в растянутой серой футболке и с небрежной гулькой на голове. Она так и не смогла ничего произнести, только всхипывая и тяжело вздыхая.

"Все хорошо, просто чуть устала", - говорится в подписи.