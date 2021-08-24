Известная певица Настя Каменских (NK) показала, как проходят ее часы между концертами
Не так давно Настя показала, как отправилась в свой долгожданный тур и как разъезжает теперь со своей командой в автобусе и там же и отдыхает. График очень плотный, поэтому после одного выступления сразу приходится отправляться к другому.
В этот раз в Сторисах Каменских показала, что помогает ей привести себя хоть немного в порядок в таком напряженном графике и как она справляется с нехваткой свободного времени. Как оказалось, помощником от усталости у Каменских считается массаж лица и тела.
Не обошлось и без типичных фото Насти, которая показала фигуру, прикрывшись растением у зеркала и спрятав тем самым лишнее. Однако позировала при этом звезда в одном бикини, что хорошо видно на снимке.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Трагедия на дороге забрала жизни известного украинца и его маленькой дочери: "Научил нас верить своим мечтам"
74-летняя София Ротару в объятиях Баскова вызвала шквал насмешек: "Как беременная женушка"
Танцовщица, которую ударила Настя Каменских, рассказала о своем состоянии: "Не каждый артист..."
Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула..."
А ранее певица поразила печальным Стори, показав другую сторону звездной жизни:
Певица предстала перед камерой плачущей, в растянутой серой футболке и с небрежной гулькой на голове. Она так и не смогла ничего произнести, только всхипывая и тяжело вздыхая.
"Все хорошо, просто чуть устала", - говорится в подписи.
Напомним, что танцовщица, которую ударила Настя Каменских, рассказала о своем состоянии
Ранее Politeka писала, что Каменских впечатлила размером «арбузиков» в малиновом купальнике: «Шикарная русалочка»
A еще Politeka сообщала, что Каменских в наряде-сеточке оконфузилась на сцене, момент попал на видео: "Чуть не упала"