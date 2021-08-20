Популярная певица Настя Каменских похвасталась пышными формами в малиновом бикини

Как передает Politeka.net, красотка наслаждается отдыхом возле моря, откуда делится горячими кадрами. В этот раз звезда сделала яркое селфи в купальнике, засветив свои аппетитные формы. На фото «арбузики» Каменских выглядели впечатляюще.

«Я влюблена в это лето. Как же круто, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком есть немного времени понежиться на солнышке и насладиться моментом», - подписала фото певица.

В комментариях поклонники не смогли сдержать эмоции, впечатленные внешним видом артистки.

«Красотка», «Идеально», «Крутышка любимая», «Как всегда просто супер», «Это очень классно! Отличных концертов и отдыха вам», «Анастасия Каменских самая творческая и шикарная русалочка», «Ты красивая матрёшка, Потапу просто форты зашли))», - пишут пользователи сети.

Также Каменских показала свою фигуру в полный рост. Звезда следит за питанием и занимается спортом, что позволяет ей выглядеть просто превосходно.

Напомним, что Настя Каменских в неординарном наряде напугала сменой образа: "Ой, это какая-то подруга ящера".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула...".

Также Politeka писала, что Каменских в наряде-сеточке оконфузилась на сцене, момент попал на видео: "Чуть не упала".