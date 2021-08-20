Популярна українська співачка Настя Каменських розповіла про конфуз на сцені

Як пише Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка вийшла заміж за популярного репера Потапа, дуже багато працює. Однак попри щільний графік NK часто ділиться із шанувальниками різними подробицями не тільки особистого життя, а й розповідає про різні конфузи, які стаються з нею на концертах та репетиціях.

Нещодавно Каменських розповідала, що мало не впала зі сцени під час виступу, а цього разу вирішила поділитися неприємною ситуацією, яка сталася з нею під час підготовки до чергового концерту.

"Друзі, у нас таке сталося на концерті. Я випадково.. Точніше не так, я дуже маталяла своїми руками з мікрофоном, а Ксюша, моя Сюся, нахилилася подати мені воду і я як довбанула її мікрофоном по голові. Ксюшенька, вибач мене ще раз. Я тебе дуже люблю, але що ти лізеш під руку", - розповідає Каменських.

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