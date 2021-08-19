Співачка Настя Каменських відрапортувала, як пройшов її виступ в Одесі, а також поділилася планами на майбутнє
Так, у 34-річної зірки після відпустки настали гарячі часи, графік просто тріщить по швах. Настя зробила новий пост у себе в Instagram, розповівши, як пройшов її концерт в популярному одеському нічному клубі, передає Politeka.net.
Фотозвіт, швидше за все, не передає всього драйву. Але все ж співачці вдалося вразити яскравим образом і незабутнім перформансом. Настя з'явилася на сцені в червоній сукні зі стразами, яка ідеально підкреслило її жіночну фігуру.
"Запальний вечір ми провели з вами в @ibiza_beach_club 🔥 Сьогодні виступаємо в Туреччині, а вже в п'ятницю будемо співати і танцювати в Підопригорах Приготуйтеся! Буде круто!✨", - поділилася Каменських в підписі.
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі порівняли артистку з її колегою - Світланою Лободою, яка поїхала будувати кар'єру в Росію.
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