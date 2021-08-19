Співачка Настя Каменських відрапортувала, як пройшов її виступ в Одесі, а також поділилася планами на майбутнє

Так, у 34-річної зірки після відпустки настали гарячі часи, графік просто тріщить по швах. Настя зробила новий пост у себе в Instagram, розповівши, як пройшов її концерт в популярному одеському нічному клубі, передає Politeka.net.

Фотозвіт, швидше за все, не передає всього драйву. Але все ж співачці вдалося вразити яскравим образом і незабутнім перформансом. Настя з'явилася на сцені в червоній сукні зі стразами, яка ідеально підкреслило її жіночну фігуру.

"Запальний вечір ми провели з вами в @ibiza_beach_club 🔥 Сьогодні виступаємо в Туреччині, а вже в п'ятницю будемо співати і танцювати в Підопригорах Приготуйтеся! Буде круто!✨", - поділилася Каменських в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі порівняли артистку з її колегою - Світланою Лободою, яка поїхала будувати кар'єру в Росію.

"Лобода була крутіше, порвала Ібіцу🙌"

"Неймовірна красуня, дуже красиве чорне довге волосся, круто, крута брюнетка ❤️🙌 🔥"

"Тримайся.👏"

"Офігенна👏 🔥 🔥 🔥"

Раніше повідомлялося, Каменських зняла Потапа на дивані зі своєю кращою подругою і полетіла одна: "Ну що..."

Також, чоловік Каменських Потап зі щетиною показав свій новий стиль: "не брейся! Так Ти виглядаєш..."

Politeka розповідала, Каменських у короткій сукні висміяли через нескромне відео з музикантами: "важка, все трясеться..."