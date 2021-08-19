Певица Настя Каменских отрапортовала, как прошло ее выступление в Одессе, а также поделилась планами на будущее
Так, у 34-летней звезды после отпуска наступили горячие времена, график просто трещит по швам. Настя сделала новый пост у себя в Инстаграм, рассказав, как прошел ее концерт в популярном одесском ночном клубе, передает Politeka.net.
Фотоотчет, скорее всего, не передает всего драйва. Но все же певице удалось поразить ярким образом и незабывемым перформансом. Настя появилась на сцене в красном платье со стразами, которое идеально подчеркнуло ее женственную фигуру.
"Зажигательный вечер мы провели с вами в @ibiza_beach_club 🔥 Сегодня выступаем в Турции, а уже в пятницу будем петь и танцевать в Подопригорах😘 Приготовьтесь! Будет круто!✨", - поделилась Каменских в подписи.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые сравнили артистку с ее коллегой - Светланой Лободой, уехавшей строить карьеру в Россию.
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