Певица Настя Каменских отрапортовала, как прошло ее выступление в Одессе, а также поделилась планами на будущее

Так, у 34-летней звезды после отпуска наступили горячие времена, график просто трещит по швам. Настя сделала новый пост у себя в Инстаграм, рассказав, как прошел ее концерт в популярном одесском ночном клубе, передает Politeka.net.

Фотоотчет, скорее всего, не передает всего драйва. Но все же певице удалось поразить ярким образом и незабывемым перформансом. Настя появилась на сцене в красном платье со стразами, которое идеально подчеркнуло ее женственную фигуру.

"Зажигательный вечер мы провели с вами в @ibiza_beach_club 🔥 Сегодня выступаем в Турции, а уже в пятницу будем петь и танцевать в Подопригорах😘 Приготовьтесь! Будет круто!✨", - поделилась Каменских в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые сравнили артистку с ее коллегой - Светланой Лободой, уехавшей строить карьеру в Россию.

"Лобода была круче, порвала Ибицу🙌"

"Невероятная красавица, очень красивые черные длинные волосы, круто, крутая брюнетка ❤️ 🙌 🔥"

"Держитесь.👏"

"Офигенная👏🔥🔥🔥"

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