Популярная украинская певица Настя Каменских рассказала о конфузе на сцене

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая вышла замуж за популярного рэпера Потапа, очень много работает. Однако несмотря на плотный график NK часто делится с поклонниками различными подробностями не только личной жизни, но и рассказывает о различных конфузах, которые происходят с ней на концертах и репетициях.

Недавно Каменских рассказывала, что чуть не упала со сцены во время выступления, а в этот раз решила поделиться неприятной ситуацией, которая произошла с ней во время подготовки к очередному концерту.

"Друзья, у нас такое произошло на концерте. Я случайно.. Точнее не так. Я очень маталяла своими руками с микрофоном, а Ксюша, моя Сюся, наклонилась подать мне воду и я как долбанула ее микрофоном по голове. Ксюшенька, извини меня еще раз. Я тебя очень люблю, но что ты лезешь под руку", - рассказывает Каменских.

Ранее Politeka писала, что Каменских с Потапом нарвалась на волну Советов после родов Осадчей: "нужно было заразиться беременностью"

Напомним, что Настя Каменских в неординарном наряде напугала сменой образа: "Ой, это какая-то подруга ящера".

A еще Politeka сообщала, что Каменских в платье со стразами дала жару в ночном клубе: "Лобода была круче".