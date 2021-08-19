Українська співачка Настя Каменських здивувала вибором вбранні для нової зйомки

Настя кожен раз на публіці намагається показати якомога більш яскраве вбрання. Для того, щоб бути в центрі уваги, артистка завжди робить акцент на пишних формах. Відкрите декольте або повністю відкритий низ в костюмах Каменських не раз спантеличували фанатів зайвою відвертістю.

У незвичайному образі з сріблясто-помаранчевими тонами Каменських відзначилася на зйомках нового сезону ЖВЛ:

"Кожен літній день-нові проекти і сюрпризи для вас, мої улюблені! Ухх які яскраві та сонячні кадри чекають на вас у новому промо для 5 сезону програми @zhvl_official. Ділюся першими фото🤍» - написала Настя під новими фото.

Шанувальники були заінтриговані, але відреагували по-різному. Деякі користувачі Мережі були здивовані вибором вбрання:

«🔥 yo 😉 everyone :D; Вау, супер🔥❤️; Настя, Ваше фото - 🔥🤍; Настя яка ти красуня 😘; Неймовірна 😍 жарптица 🔥; Дуже красива🌸люблю💖; найкрасивіша ❤️; Дуже ніжна ❤️; Красуня ,як завжди, кольє на шиї вінтаж,бренд або сучасний?; Потапчику пощастило❤; Каменська не втомлюється дивувати 😁; Ой, це якась подруга ящера) поверніть нашу Настю!❤ ️ ; намудрили з вибором".

Нагадавши, Каменських обтягнула свої принади сукнею з блискітками, Потап не встояв: "Круто!".

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