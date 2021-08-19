Украинская певица Настя Каменских удивила выбором наряде для новой съемки

Настя каждый раз на публике старается показать как можно более яркий наряд. Для того, чтобы быть в центре внимания, артистка всегда делает акцент на пышных формах. Открытое декольте или полностью открытый низ в костюмах Каменских не раз озадачивали фанатов лишней откровенностью.

В необычном образе с серебристо-оранжевыми тонами Каменских отличилась на съемках нового сезона ЖВЛ:

«Каждый летний день - новые проекты и сюрпризы для вас, мои любимые! Ухх какие яркие и солнечные кадры ждут вас в новом промо для 5 сезона программы @zhvl_official. Делюсь первыми фото🤍» - написала Настя под новыми фото.

Поклонники были заинтригованы, но отреагировали по-разному. Некоторые пользователи сети были удивлены выбором наряда:

«🔥 yo 😉 everyone :D; Вау, супер🔥❤️; Настя, Ваше фото - 🔥🤍; Настя какая ты красавица 😘; Невероятная 😍 жарптица 🔥; Очень красивая🌸люблю💖; Самая красивая ❤️; Очень нежная ❤️; Красотка ,как всегда, колье на шее винтаж,бренд или современное?; Потапчику повезло❤; Каменская не устаёт удивлять 😁; Ой, это какая то подруга ящера) Верните нашу Настю!❤️; намудрили с выбором».

Напомним, Каменских обтянула свои прелести платьем с блестками, Потап не устоял: "Круто!".

Как сообщала Politeka, Каменских в коротком платье высмеяли из-за нескромного видео с музыкантами: "Тяжелая, все трясется...".

Также Politeka писала, что Каменских засветила домашнюю вечеринку с беременной Осадчей и танцующим Горбуновым: "Ой, Катя красивая...".