Настя Каменських поділилася спільними фото з Юрієм Горубновим і Катею Осадчою

Як пише Politeka.net, Катя Осадча ще вчора публікувала в Instagram, як гуляє з сином, а сьогодні, 19 серпня, розповіла про народження третьої дитини. Настя Каменських вирішила привітати подругу, опублікувавши спільні фотографії у своєму блозі.

На фото Настя, Катя, Юрій та інші зірки святкували babyshower, який проходив нещодавно.

"Хлопці! Не встигла я виставити фотографії з красивенного #babyshower, як Катя вже народила. Вітаю з народженням ще одного солодкого янголятка! Будемо заціловувати", - написала Настя, привітавши зіркову пару.

Осадча відразу прокоментувала публікацію:"спасибі".

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Настя, ви з Потапом хрестити будете?", "Настя, беріть з Льошею приклад і вперед курс на-батьківство))))", "Настюша, бажаю і Вам в найближчому майбутньому почути слово мама... від душі", "Настя, потрібно було заразитися вагітністю!)) Посивіла на місці вагітної і сама -!".

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