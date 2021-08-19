Популярная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук рассказала, почему не прячет достоинства фигуры

Вчера Анна Саливанчук устроила роскошную вечеринку по случаю своего дня рождения. Отпраздновать свое 36-летия звезда решила с размахом в ресторане вместе с многими коллегами, в том числе и с приглашенной телеведущей Катериной Осадчей.

«Ох, сегодня ваше декольте, от него невозможно оторвать глаз. Решили отпраздновать 36 так, чтоб уж все видели» - с улыбкой заметила Катя Осадчая и сделала акцент на формах актрисы.

Саливанчук честно ответила: «Знаете, я не стесняюсь! Не стесняюсь себя, у меня двое детей и осталась красивая грудь». После этого звезда продемонстрировала свой наряд, чем смутила телеведущую.

Ранее Анна сама прокомментировала свои чувства по поводу праздника: «Этот год был безумно интересным и в то же время безумно сложным. Я пыталась держаться бодрячком. Пыталась ловить от жизни кайф и никогда не теряла надежду в то, что завтра будет лучше.

Но даже не смотря на это было оооочень сложно. Эти 2 месяца в корсете вспоминать без слез не возможно. Я даже ещё не успела прийти в форму после всего этого, потому что кайф получала только от еды 😂».

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