Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, удивила эмоциональным порывом

35-летняя актриса, как известно, активно ведет свой микроблог в Инстаграм, делясь самым сокровенным, радостями и страхами. Девушка часто участвует в различных фотосессиях, поэтому дополняет посты яркими кадрами, порой, граничащими с приличием.

В своем последнем месседже Анна решила обратиться к завистникам. Саливанчук позировала на фото в розовом брючном костюме и белом кружевном топе, выставив напоказ загорелые округлости, передает Politeka.net.

По словам Анны, люди любят обсуждать и осуждать тех, кто чего-то добился в жизни. Само собой разумеется, под прицелом оказываются и блогеры, чья жизнь становится достоянием общественности.

"Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые не любят меня и осуждают.

К этому отношусь абсолютно нейтрально. По той простой причине, что у меня на это нет времени. У меня слишком насыщена жизнь: быть мамой, прекрасной женой, хозяйкой, актрисой. Я лучше ещё в нескольких фильмах снимусь, чем тратить так бесполезно свою силу. Я вас очень прошу. Давайте не будем никого обсуждать. Не будем никого осуждать и завидовать. Если кто-то раздражает и вы не можете искренне порадоваться за человека - отписывайтесь! Не тратьте туда свою энергию!", - обратилась актриса к хейтерам.

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