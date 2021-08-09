Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, ответила на очень личные вопросы поклонников

Поскольку актриса старается показывать максимум кадров из жизни, она решила в этот раз ответить в Инстаграм на личные вопросы фанатов и заговорила о личной жизни. Как известно, Анна не так часто показывает детей и не говорит о супруге, оберегая личное пространство.

«Сколько лет вы уже со своим супругом, не ревнует ли он вас на съемках?» - спрашивают в сети. Анна ответила лаконично: «Семь лет вместе, ревнует очень».

«Ана, кто в доме хозяин: вы, муж или Никита?». С юмором, Саливанчук написала: «Глеб».

Также актриса подметила, что главное для счастья – это гармония с самим собой, умение кайфовать от жизни прямо сейчас, а не ждать завтра.

"Наши мысли - материальны, абсолютно каждая. И вся наша жизнь, все «случайные» события, «совпадения» и «повезло» - это результат тех мыслей, которые ежесекундно крутятся у нас в голове. Очень важно научиться фильтровать их, мыслить только с позитивным намерением и, когда научитесь - вы будете приятно шокированы тем, что вы умеете и можете делать", - посоветовала актриса ранее.

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