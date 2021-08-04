Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала непривычные кадры

После того, как звезда перенесла операцию на межшейных позвонках, а также восстановилась и пришла в форму, она вновь приступила к съемкам на работе. Сейчас Анна работает над новым проектом и уже успела поделиться первыми кадрами с рабочей площадки.

Как можно заметить в Стори, день у артистки весьма насыщенный, поскольку звезда и работает, и воспитывает двоих сыновей. В прошлом году Саливанчук родила второго ребенка, и уже сейчас может похвастаться идеальной фигурой.

В Стори Саливанчук рассказала, как проходил ее день, как она занималась с детьми и как ей удалось все успеть. Причем записывала ролик, Анна не постеснялась показать фигуру с весьма пикантного ракурса в белом топике с открытым декольте.

"Я сегодня собой так горда, просто все успела. Мега-мать. Вот танец мега-матери" – шутливо подметила Анна, показывая себя перед объективом.

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