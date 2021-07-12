Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, устроила фотосессию со своими сыновьями

Актриса прославилась после своих ролей в сериалах "Сваты", "Одного разу під Полтавою", а также в фильме "Свингеры", и других, сообщает Politeka.net.

Звезда связала свою жизнь с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, после многолетнего перерыва в отношениях.

Сейчас красотка не только счастливая жена, но и мать. Звезда родила детей - Глеба и Никиту. Часто Анна делится семейными кадрами и рассказывает о своих малышах.

В одном из новых постов в Инстаграм актриса показала кадры фотосессии со своими детьми. Фото получились очень солнечными.

"Ну что, врываемся в воскресение? Абсолютно любимый семейный день!

Проведите его с родными, нацелуйтесь и наобнимайтесь!

Гуляйте, играйте и просто отдыхайте. Именно это нужно для полного всепоглощающего счастье, поверьте🥰

И пусть весь мир подождёт❤️", - написала Саливанчук.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥Самая лучшая семья", "Очень клашивие❤️🙌🔥", "Какие красивые и сладкие мальчишки ❤️", "Очень красивые", "Просто суперові❤️😍👍", "Хошшшпадиии, какие шшшладкие ффсееее. Зашкаливает красота и милота! 😍😍😍❤️❤️❤️", "Как уже младшенький подрос😍🥰Здоровья Вам и Вашим близким!", - прокомментировали подписчики.

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