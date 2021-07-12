Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, устроила фотосессию со своими сыновьями
Актриса прославилась после своих ролей в сериалах "Сваты", "Одного разу під Полтавою", а также в фильме "Свингеры", и других, сообщает Politeka.net.
Звезда связала свою жизнь с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, после многолетнего перерыва в отношениях.
Сейчас красотка не только счастливая жена, но и мать. Звезда родила детей - Глеба и Никиту. Часто Анна делится семейными кадрами и рассказывает о своих малышах.
В одном из новых постов в Инстаграм актриса показала кадры фотосессии со своими детьми. Фото получились очень солнечными.
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
Маршрутка, набитая людьми, перевернулась на киевской трассе: кадры ДТП
В Украину ворвутся грозовые дожди, жара доконает украинцев: в каких областях ждать непогоды
Стихия забрала жизнь украинского врача: за 20 лет успел спасти сотни детей
Легендарная певица отправилась в лучший мир: долгое время звезда боролась с болезнью
"Ну что, врываемся в воскресение? Абсолютно любимый семейный день!
Проведите его с родными, нацелуйтесь и наобнимайтесь!
Гуляйте, играйте и просто отдыхайте. Именно это нужно для полного всепоглощающего счастье, поверьте🥰
И пусть весь мир подождёт❤️", - написала Саливанчук.
"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥Самая лучшая семья", "Очень клашивие❤️🙌🔥", "Какие красивые и сладкие мальчишки ❤️", "Очень красивые", "Просто суперові❤️😍👍", "Хошшшпадиии, какие шшшладкие ффсееее. Зашкаливает красота и милота! 😍😍😍❤️❤️❤️", "Как уже младшенький подрос😍🥰Здоровья Вам и Вашим близким!", - прокомментировали подписчики.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала, в чем спасается от летней жары
А еще Politeka писала, жена продюсера "Квартал 95" после операции показала, как проводит время с детьми
Также Politeka писала, жена продюсера Квартал 95 "напала" на людей в полицейской форме и тут же поплатилась