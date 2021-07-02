Анна Саливанчук, похоже, совсем себя не бережет после серьезной операции на позвоночнике

35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, показав опасный трюк, передает Politeka.net.

Звезда активно делится с поклонниками, как проходят ее рабочие будни, тем более, что на съемочной площадке, порой, происходят весьма любопытные вещи. К слову, широкая известность пришла к Анне после главной роли в картине «Три сестры». Позже она снялась в фильмах «Возвращение Мухтара», «Вера, Надежда, Любовь», «Сваты», «Однажды под Полтавой» и многих других.

Недавно актриса получила роль своей мечты. В очередном телепроекте она сыграет "сильную, уверенную в себе женщину, майора полиции, которая руководит отделом".

В новых "сториз" Саливанчук удивила трюком, который ей пришлось выполнить без помощи каскадеров. Оказавшись в полицейском участке, девушка якобы напала на людей в форме, прыгнув со стула, но "промахнулась" и рухнула на пол, сделав сальто через стол.

"Я готова на все ради любви", - крикнула перед прыжком ее героиня.

"Вы видели это? Как я после своей операции могу упасть, ничего не боясь", - восхитилась Анна своей работой, прокомментировав после съемок.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в дерзкой позе показала, в чем женская сила: "Еще смелее!".

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" полностью разделась, наплевав на предрассудки: "Какая разница, что скажут...".

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" после операции внезапно заговорила о старости: "Проверено на себе".