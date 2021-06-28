Анна Саливанчук поразила фанатов соблазнительным образом и очередным метким изречением
Пережившая недавно сложную операцию на позвоночнике Анна, да еще и после болезненной реабилитации, теперь как можно чаще радует фанатов яркими образами и делится своими мыслями по поводу смысла жизни.
Так, 35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в летнем платье нежно-голубого оттенка с розочками, передает Politeka.net. Приятным "бонусом" стало глубокое декольте - наряд идеально сел, подчеркнув естественную красоту Саливанчук, которой хочется любоваться.
В подписи звезда процитировала персидского философа и поэта.
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"Кто битым жизнью был, тот большего добьется. Пуд соли съевший, выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренней смеется. Кто умирал, тот знает, что живет… Омар Хайям", - говорится в сообщении.
Кроме того Анна добавила необычную геометку: "Мечтай, живи и делай!"
Пользователи оценили старания актрисы комплиментами в комментариях:
"Верные слова!"
"Красивая, нежная Аня💛😚"
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в дерзкой позе показала, в чем женская сила: "Еще смелее!".
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" полностью разделась, наплевав на предрассудки: "Какая разница, что скажут...".
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" после операции внезапно заговорила о старости: "Проверено на себе".