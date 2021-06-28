Анна Саливанчук поразила фанатов соблазнительным образом и очередным метким изречением

Пережившая недавно сложную операцию на позвоночнике Анна, да еще и после болезненной реабилитации, теперь как можно чаще радует фанатов яркими образами и делится своими мыслями по поводу смысла жизни.

Так, 35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в летнем платье нежно-голубого оттенка с розочками, передает Politeka.net. Приятным "бонусом" стало глубокое декольте - наряд идеально сел, подчеркнув естественную красоту Саливанчук, которой хочется любоваться.

В подписи звезда процитировала персидского философа и поэта.

"Кто битым жизнью был, тот большего добьется. Пуд соли съевший, выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренней смеется. Кто умирал, тот знает, что живет… Омар Хайям", - говорится в сообщении.

Кроме того Анна добавила необычную геометку: "Мечтай, живи и делай!"

Пользователи оценили старания актрисы комплиментами в комментариях:

"Верные слова!"

"Красивая, нежная Аня💛😚"

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в дерзкой позе показала, в чем женская сила: "Еще смелее!".

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" полностью разделась, наплевав на предрассудки: "Какая разница, что скажут...".

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" после операции внезапно заговорила о старости: "Проверено на себе".