Анна Саливанчук поделилась своей премудростью, обескуражив яркими фото

35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном наряде, передает Politeka.net.

Как известно, Саливанчук недавно пережила серьезную операцию на позвоночнике, за которой последовала длительная и болезненная реабилитация. На некоторое время звезда "выпала" из соцсетей, но теперь вернулась, окончательно выздоровев, и продолжает радовать фанатов пикантными фото и жизнеутверждающими подписями.

В своем новом посте Анна выдала топ-3 совета, как быть счастливым. На снимках жена продюсера позировала в красном платье с глубоким декольте. На одном из кадров актриса продемонстрировала растяжку, подняв ногу почти до головы.

"В этой жизни ничего не имеет значения, если ты не счастлив. Все просто. Но это счастье не нужно искать в ком-то или где-то. Оно есть совсем рядом. В вас самих. Вот три универсальных совета, которые помогут быть счастливым просто так, несмотря ни на что.

1. Держите под контролем лишь то, что в состоянии. Остальное научитесь игнорировать. «Отпусти ситуацию» - выражение, наполненное огромным смыслом.

2. Учитесь принимать и не отрицать. Кто сказал, что всё должно быть именно так, как мы себе задумали? Все происходит не с нами, а для нас. Просто помните это!

3. Мы сами отвечаем за собственную жизнь. Не стоит перекладывать ответственность за свою жизнь на кого-то другого. Мы способны сотворить с ней то, о чем мечтаем. Только поверь в то, что ты можешь.

Только без суеты, с полным доверием к Вселенной", - говорится в сообщении.

Одна из пользовательниц пришла в восторг, прокомментировав: "Я благодарна тебе за прекрасные посты, сториз, они такие же замечательные, как и ты ❤️🔥🔥🔥с нетерпением жду новые серии "Однажды под Полтавой".

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