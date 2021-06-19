Анна Саливанчук поделилась своей премудростью, обескуражив яркими фото
35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном наряде, передает Politeka.net.
Как известно, Саливанчук недавно пережила серьезную операцию на позвоночнике, за которой последовала длительная и болезненная реабилитация. На некоторое время звезда "выпала" из соцсетей, но теперь вернулась, окончательно выздоровев, и продолжает радовать фанатов пикантными фото и жизнеутверждающими подписями.
В своем новом посте Анна выдала топ-3 совета, как быть счастливым. На снимках жена продюсера позировала в красном платье с глубоким декольте. На одном из кадров актриса продемонстрировала растяжку, подняв ногу почти до головы.
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"В этой жизни ничего не имеет значения, если ты не счастлив. Все просто. Но это счастье не нужно искать в ком-то или где-то. Оно есть совсем рядом. В вас самих. Вот три универсальных совета, которые помогут быть счастливым просто так, несмотря ни на что.
1. Держите под контролем лишь то, что в состоянии. Остальное научитесь игнорировать. «Отпусти ситуацию» - выражение, наполненное огромным смыслом.
2. Учитесь принимать и не отрицать. Кто сказал, что всё должно быть именно так, как мы себе задумали? Все происходит не с нами, а для нас. Просто помните это!
3. Мы сами отвечаем за собственную жизнь. Не стоит перекладывать ответственность за свою жизнь на кого-то другого. Мы способны сотворить с ней то, о чем мечтаем. Только поверь в то, что ты можешь.
Только без суеты, с полным доверием к Вселенной", - говорится в сообщении.
Одна из пользовательниц пришла в восторг, прокомментировав: "Я благодарна тебе за прекрасные посты, сториз, они такие же замечательные, как и ты ❤️🔥🔥🔥с нетерпением жду новые серии "Однажды под Полтавой".
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