Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно рассказала о жертвах в своей жизни

35-летняя жена продюсера «Квартал 95» Александра Божкова поделилась новым постом в Инстаграм, в котором рассказала о том, как ежедневно делает выбор в своей жизни. Об этом пишет Politeka.net.

«Каждое утро у нас есть выбор, как провести день. Согласитесь, иногда так не хочется ничего делать, но даже это влияет на качество нашей жизни. Только дисциплина и организованность является неотъемлемой частью успеха…От этого, с одной стороны, незначительного решения, глобально зависит качество нашей жизни», - написала Саливанчук.

Она добавила, что сама регулярно делает выбор в пользу работы или большего времени для ухода за собой вместо того, чтобы лишние полчаса поспать или отдохнуть дома.

«После бессонной ночи я делаю выбор в пользу работы, хоть всегда могу пожалеть себя и остаться дома. Но я знаю, для чего эта “жертва”…Отказавшись сто раз от комфорта, на сто первый я получу комфорт “бизнес класса”. Задумайтесь над этим», - поделилась откровением актриса.

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Этот пост она сопроводила своими новыми снимками.

Стоит отметить, что недавно Саливанчук пережила серьезную операцию на позвоночнике, выпав затем почти на месяц из соцсетей. Врачи нашли у актрисы грыжи в шейном отделе позвоночника. Сейчас она уже восстановилась и вернулась к работе.

Анна Саливанчук

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