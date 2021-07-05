Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, покрасовалась перед камерой в летних нарядах

Звезда может похвастаться идеальной фигурой после двух беременностей, передает Politeka.net. Артистка появляется в разных нарядах, демонстрируя формы, которыми грех не гордиться.

В этот раз Анна разместила кадры в сторис Инстаграм, на которых предстала в полосатом костюме. Красотка игриво подвигала бедрами и другими частями тела.

Завершили образ актрисы разные аксессуары, а также прическа с легкими волнами.

Позже артистка продемонстрировала фигуру в сарафане почти такой же расцветки.

"А вот это тонкий сарафанчик. Безумно легкий, как раз на такую жару", - похвасталась Анна.

Отметим, Анна Саливанчук в одном из интервью рассказала, что до замужества и появления детей она особо не следила за питанием. Однако после съемок в фильме "Свингеры" актриса поправилась на три килограмма, от которых не могла избавиться даже после диеты. Тогда артистка обратилась к диетологу, который расписал Саливанчук рацион питания, опираясь на ее предпочтения и вкусы.

В результате такая диета настолько понравилась Анне, что она продолжила так питаться сбросив не только три килограмма, но позже - и семь.

Напомним, жена продюсера Квартал 95 "напала" на людей в полицейской форме

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" поманила глубоким декольте в цветастом платье

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" в маленьких шортиках и топе удивила переменами