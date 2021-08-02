Популярная актриса Анна Саливанчук и супруга продюсера "Квартал 95" впечатлила пикантными кадрами из съемок
Артистка привыкла активно вести Инстаграм и показывать лучшие кадры из своих постановочных фотосессий. При этом в разделе Стори звезда делится и личными фото, а также рассказывает о жизни и не стесняется говорить о проблемах.
Не так давно Анна перенесла весьма серьезную операцию на шее и долгое время восстанавливалась, показывала шрам и говорила, что ей было даже больно смотреть на него. Теперь же, судя по кадрам в сети, звезда полностью забыла о прошлом и движется вперед, к новым ролям.
На съемках Саливанчук заинтриговала кадрами со съемок постельной сцены, в которой предстала в кружевном белье и не постеснялась показать это поклонникам с весьма дерзких ракурсов.
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«Постельные сцены. Только я здесь не одна, понимаете, да?» - сказала артистка в видео и показала операторов, готовящих камеру.
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