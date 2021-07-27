Жена известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова актриса Анна Саливанчук поделилась секретами красоты

Анна Саливанчук является украинской актрисой и женой продюсера "Квартал 95". Девушка славится своей красотой и активно ведет свой блог, где делится с украинками советами из своей жизни. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз девушка поделилась новой публикацией в социальной сети Инстаграм. На видео Анна нежном белом топе с глубоким декольте и в тот же цвет обтягивающей юбке медленно танцует с пионом в руках.

""Нет тяжелее работы, чем стараться выглядеть красивой с восьми утра до полуночи", - утверждает Бриджит Бардо.

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«Трудно стать неотразимой, если ты ленива", - говорит другая красивая актриса, Софи Лорен. И с ними трудно не согласиться.

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Красивая женщина не может себе позволить выглядеть растрепанной или неухоженной. И только ей одной известно, сколько сил, времени и средств вложено в ее сияющую кожу, безупречную прическу, белозубую улыбку и стильную одежду. И это помимо основной работы, воспитания детей и домашних дел.

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И знаете что? Нет не красивых женщин. Есть ленивые.

Поэтому долой лень!

Ведь женщиной быть так круто! Используйте это!", делится с украинками известная актриса.

Поклонники Анны засыпали её положительными комментариями: "Красотка!", "Ты супер!", "Богиня", "Ты такая красивая и сексуальная, я аж таю от твоей красоты", "Аннушка, прекрасно выглядишь. Как королева!", "Вы прекрасны как этот волшебный пион".

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