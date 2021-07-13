Анна Саливанчук удивила неожиданным откровением и призывом "помечтать" вместе с ней

35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова сделала новый пост в Инстаграм, рассекретив свои потаенные желания, передает Politeka.net. Саливанчук сопроводила свое откровение яркими студийными фото, на которых позировала в необычном ансамбле: черном платье с вырезом от бедра, украшенном спереди огромным малиновым бантом, и в шляпке с вуалью.

В подписи Анна призналась, что мечтает быть феей.

"Если бы мое желание осуществилось, первым делом я бы сделала, чтобы дети никогда! никогда не болели. Они наше будущее, наш свет и радость", - озвучила она свое первое желание.

Также актриса подарила бы здоровье и долгую жизнь родителям и установила бы мир во всем мире.

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"Большинство из нас настолько зажатые в своих желаниях, что просто перестают в итоге чего-либо желать. Когда мы становимся взрослые, забываем как это, свободно мечтать и верить, что все реально. Ограничиваем самих себя, довольствуемся тем, что есть. Уже нет ни сил, ни желания хотеть большего. ⠀

Вспомните, как мы мечтали в детстве. Безудержно, смело и так искренне. Давайте сегодня вспомним? Я, например, хотела уметь читать книги, просто положив руку на неё. За секунду знать о чем написано! Тогда для меня это было бы счастье, так как полюбила читать уже в университете. А о чем мечтали вы?", - Саливанчук призвала своих подписчиков предаться грезам.

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