Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, порассуждала о быстротечности времени
Актриса, получившая популярность после съемок в сериалах "Сваты" и "Одного разу під Полтавою", активно ведет свою страницу в Инстаграм, передает Politeka.net.
Звезда в своем аккаунте делится яркими кадрами, а также рассуждениями о жизни.
В одном из новых постов Анна позировала, игриво задрав платье. Красотка завершила образ соломенной шляпкой, а ее макияж был сделан с акцентом на глаза.
В посте звезда поделилась откровением о жизни. Саливанчук вспомнила, что в детстве казалось, как медленно течет время, а с возрастом дни стали просто "лететь".
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"Возможно именно Вам сейчас только 20 лет, и о старости думать совсем не хочется. Но просто поверьте, жизнь летит! И с каждым годом все быстрее", - подлилась своим наблюдением жена продюсера "Квартал 95".
Далее звезда предлагает осуществлять свои мечты пока не поздно, а также путешествовать, и правильно ухаживать за собой.
"А теперь вы! Что хотите точно успеть к старости?", - поинтересовалась артистка в конце.
За час публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Анечка, Вы просто прекрасны❤️❤️❤️", - написала одна из пользовательниц сети.
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