Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, похвасталась младшим сыном

Кроме того, что Анна Саливанчук популярная артистка, также она и мать двоих детей, передает Politeka.net.

Красотка в своем Инстаграм часто показывает двоих сыновей, Глеба и Никиту. В этот раз звезда решила показать младшенького, который еще ходит в подгузниках.

Звезда обнимала Никиту, который улыбался и выглядел довольным и счастливым малышом.

В посте Анна рассказала немного о своих малышах. По словам актрисы, оба ее сына плавают с рождения.

"Водная среда для ребенка не новая: в утробе мамы он развивается именно в таких условиях. К тому же, навыки плавания есть у деток с самого рождения", - рассказала Саливанчук.

Как отметила жена продюсера "Квартал 95", у детей есть эти навыки с рождения, поэтому остается их только отточить.

"Как только родился Глеб - начала с ним активно заниматься. Никита не отставал. Как результат - в 6 месяцев оба сына прекрасно самостоятельно плавают!", - рассказала Анна.

Артистка подчеркнула, что сейчас она не берет на отдых надувных кругов или нарукавников.

"Могу гордиться и сыновьями и собой, чего уж скромничать? Но сейчас хочу рассказать больше о другом.

Трусики для плавания. Да, казалось бы, мелочь... А нет! Самая незаменимая вещь в тренировках или на отдыхе", - поделилась секретом артистка.

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