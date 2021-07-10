Должен быть не только кнут

Анна Саливанчук зацепила публику, поделившись своим мнением на острую тему

35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, вернув себе свой аккаунт в Инстаграм (забанили на несколько месяцев), пофилософствовала о запретах, навязанных обществом.

Так, Саливанчук сделала новый пост у себя в микроблоге, сопроводив его атмосферным студийным фото, передает Politeka.net. На портретном черно-белом снимке актриса позировала в необычном пышном воротнике из фатина. Волосы красотка собрала наверх, подчеркнув нежный овал лица с красивыми скулами.

Пользователи оценили старания актрисы и согласились с ней:

"Кусок торта - это классно 😂🔥"

"Принцесса 😍💘"

"Анна, спасибо вам за эту мысль! за работой должен быть отдых) радоваться жизни можно, когда отдохнувший и полный сил. 🌹👍🔥"

"Я только за👏🎂🤗"

Напомним, жена продюсера Квартал 95, расставив ноги, объявила о радостных переменах: "Очень переживала"

Как сообщала Politeka, Саливанчук взволновала откровением о жизни и старости

Также Politeka писала, что Саливанчук напала на людей в полицейской форме и тут же поплатилась