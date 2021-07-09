Анна Саливанчук не сдержала эмоций, поделившись с публикой радостным событием
35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова "отвоевала" свой аккаунт в Инстаграм, где на нее подписаны почти четверть миллиона человек.
Ранее Саливанчук жаловалась, что ее страничку, которую она активно вела, выставляя довольно-таки откровенные кадры, забанили. Звезда пропала из соцсети почти на месяц, заставив фанатов поволноваться. Анне пришлось создать другой аккаунт, а вернуть прежний она уже и не надеялась, как вдруг произошло чудо, передает Politeka.net.
"Друзья, я вернулась! Настоящая Анна Саливанчук снова с вами! Я даже не ожидала, что получу такой огромный кайф, такую сильную эмоцию, когда увижу свою страницу", - обрадовалась актриса, сопроводив пост ярким фото, на котором предстала в сером комбинезоне.
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Жена продюсера присела на корточки, широко расставив ножки, и "хищно" посмотрела в камеру.
Саливанчук призналась, что "публичная личность" в ней все же победила и она очень скучала за своими подписчиками.
"Два дня очень переживала... Потом мне стало катастрофически вас не хватать, вашего позитива, энергии, и я приняла решение создать новую страницу, чтобы быть ближе со своими людьми. Где начали писать как меня не хватало, моих постов и сторис. Как нужны мои советы. И вообще нужна Я! Как вы меня любите! Как и Я вас!!! Я безумно рада, что снова с вами!", - подытожила звезда.
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