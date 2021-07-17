35-летняя актриса Анна Саливанчук поделилась откровениями о том, какие "маски" вынуждена одевать в реальной жизни

Известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова сделала новый пост в Instagram, в котором поделилась с фанами мыслями о ролях, которые женщины вынуждены играть в реальной жизни, передает Politeka.net.

Философский пост женщина начала с крылатой фразы:"Вся жизнь – игра, а люди в ней актеры". Героиня сериала "Однажды под Полтавой" считает, что каждый день люди вынуждены умело примерять разные "маски", в зависимости от ситуации.

Женщины, по мнению актрисы, должны умело играть роль понимающей жены, заботливой матери, настоящей подруги и тому подобное.

"Согласитесь, не нужно заканчивать театральный, чтобы сказать родному человеку, что все будет хорошо, когда у самой кошки на душе скребут. Или поднять настроение ребенку, если веселится не очень хотеться", - говорит Анна Саливанчук.

Женщина-многогранная личность и талантливая актриса, которая умело справляется со всем, что случается у нее в жизни.

"Наше женское умение поиграть в ласковую жену, через минуту с терпением и нужной строгостью делать домашнее задания с ребенком. А потом поддержать по телефону подругу? Три разные и достаточно сложные роллы, а сыграть их нужно правдиво!",- добавляет актриса.

Фаны звезды уже успели прокомментировать пост и выразить свое восхищение актрисой.

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