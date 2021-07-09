Анна Саліванчук не стримала емоцій, поділившись з публікою радісною подією

35-річна актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова "відвоювала" свій аккаунт в Instagram, де на неї підписані майже чверть мільйона чоловік.

Раніше Саліванчук скаржилася, що її сторінку, яку вона активно вела, виставляючи досить-таки відверті кадри, забанили. Зірка зникла з соцмережі майже на місяць, змусивши фанатів похвилюватися. Анні довелося створити інший аккаунт, а повернути колишній вона вже й не сподівалася, як раптом сталося диво, передає Politeka.net.

"Друзі, я повернулася! Справжня Анна Саліванчук знову з вами! Я навіть не очікувала, що отримаю такий величезний кайф, таку сильну емоцію, коли побачу свою сторінку", - зраділа актриса, супроводивши пост яскравим фото, на якому постала в сірому комбінезоні.

Дружина продюсера присіла навпочіпки, широко розставивши ніжки, та "хижо" подивилася в камеру.

Саліванчук зізналася, що "публічна особистість" в ній все ж перемогла і вона дуже сумувала за своїми підписниками.

"Два дні дуже переживала... Потім мені стало катастрофічно вас не вистачати, вашого позитиву, енергії, і я прийняла рішення створити нову сторінку, щоб бути ближче зі своїми людьми. Де почали писати як мене не вистачало, моїх постів і сторіс. Як потрібні мої поради. І взагалі потрібна я! Як ви мене любите! Як і я вас!!! Я дуже рада, що знову з вами!", - підсумувала зірка.

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