Анна Саліванчук здивувала несподіваним одкровенням і закликом "помріяти" разом із нею

35-річна актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова зробила новий пост в Instagram, розсекретивши свої потаємні бажання, передає Politeka.net. Саліванчук супроводила своє одкровення яскравими студійними фото, на яких позувала в незвичайному ансамблі: чорній сукні з вирізом від стегна, прикрашеній спереду величезним малиновим бантом, і в капелюшку з вуаллю.

У підписі Анна зізналася, що мріє бути феєю.

"Якби моє бажання здійснилося, насамперед я б зробила, щоб діти ніколи! ніколи не хворіли. Вони наше майбутнє, наше світло і радість", - озвучила вона своє перше бажання.

Також актриса подарувала б здоров'я і довге життя батькам та встановила б мир у всьому світі.

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"Більшість з нас настільки затиснуті в своїх бажаннях, що просто перестають в результаті чого-небудь бажати. Коли ми стаємо дорослі, забуваємо як це, вільно мріяти і вірити, що все реально. Обмежуємо самих себе, задовольняємося тим, що є. Вже немає ні сил, ні бажання хотіти більшого. Згадайте, як ми мріяли в дитинстві. Нестримно, сміливо і так щиро. Давайте сьогодні згадаємо? Я, наприклад, хотіла вміти читати книги, просто поклавши руку на неї. За секунду знати про що написано! Тоді для мене це було б щастя, так як полюбила читати вже в університеті. А про що мріяли ви?", - Саліванчук закликала своїх підписників помріяти.

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