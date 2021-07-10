Повинен бути не тільки батіг

Анна Саліванчук зачепила публіку, поділившись своєю думкою на гостру тему

35-річна актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, повернувши собі свій аккаунт в Instagram (забанили на кілька місяців), пофілософствувала про заборони, нав'язані суспільством.

Так, Саліванчук зробила новий пост у себе в мікроблозі, супроводивши його атмосферним студійним фото, передає Politeka.net. На портретному чорно-білому знімку актриса позувала в незвичайному пишному комірі з фатину. Волосся красуня зібрала наверх, підкресливши ніжний овал обличчя з красивими вилицями.

"Дозвольте собі просто нічого не робити. Як не парадоксально, сучасне суспільство і стиль життя нав'язало нам таку заборону. Прийшов час дозволити собі нічого не робити, злитися, страждати і з'їсти ще один шматок цього торта. Життя - це не спринт, а забіг на довгу дистанцію. Немає ніякого сенсу розгубити всі сили на старті, якщо хочете добігти, а не доповзти, в кращому випадку, до фінішу", - розговорилася вона в підписі.

Користувачі оцінили старання актриси й погодилися з нею:

"Шматок торта - це класно 😂 🔥"

"Принцеса 😍"

"Анна, спасибі вам за цю думку! За роботою повинен бути відпочинок) радіти життю можна, коли відпочив і повний сил. 🌹👍🔥"

"Я тільки за 👏 🎂 🤗"

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