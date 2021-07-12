Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, влаштувала фотосесію зі своїми синами

Актриса прославилася після своїх ролей в серіалах "Свати", "Одного разу під Полтавою", а також у фільмі "Свінгери", та інших, повідомляє Politeka.net.

Зірка пов'язала своє життя з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, після багаторічної перерви у відносинах.

Зараз красуня не тільки щаслива дружина, а й мати. Зірка народила дітей - Гліба і Микиту. Часто Анна ділиться сімейними кадрами і розповідає про своїх малюків.

В одному з нових постів в Instagram актриса показала кадри фотосесії зі своїми дітьми. Фото вийшли дуже сонячними.

"Ну що, вриваємося в неділю? Абсолютно улюблений сімейний день!

Проведіть його з рідними, націлюйтеся і наобіймайтеся!

Гуляйте, грайте і просто відпочивайте. Саме це потрібно для повного всепоглинаючого щастя, повірте🥰

І нехай весь світ почекає❤️", - написала Саліванчук.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥Найкраща сім'я", "дуже клашиві❤️🙌 🔥", "які красиві і солодкі хлопчаки❤️", "дуже красиві", "просто суперові❤️😍 👍", " хошшшпадиии, які шолоденьки ффсіі. Зашкалює Краса і милота! 😍😍😍❤️❤️❤️", "Як вже молодшенький підріс😍 🥰здоров'я вам і вашим близьким!",- прокоментували підписники.

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