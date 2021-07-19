Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала свою лучшую подругу
Звезда получила известность после ролей в сериалах "Сваты", "Одного разу під Полтавою" и других, сообщает Politeka.net. Сейчас артистка продолжает сниматься, воспитывает двоих детей и ведет свой аккаунт в Инстаграм.
В новом посте популярная актриса рассказала, с кем дружит и показала фото с самым родным человеком.
Как оказалось, самый главный друг у Саливанчук - это ее мама. На черно-белых фото две женщины улыбались, обнимались и целовались.
"Сегодня прекрасный день дружбы! Я хочу поздравить всех-всех своих друзей и всех, у кого они есть. У меня есть мои подружечки любимые, но самый главный мой друг в жизни - это моя мама❤️ За эту подружку я хочу поднять бокал.
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Она была моим лучшим другом с рождения. Всегда поддерживала, хранила все мои тайны. Мама в меня верила и продолжает это делать.
Мамочка, мой любимый друг, я поздравляю тебя с днем дружбы🥰 И вас, мои подружечки❤️", - написала Анна.
За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев:
"День дружбы 30 июля, а друзей 9 июня", " С именинницей 😍", "Красоткиии😍", "У меня тоже друг верный собеседник которая всегда поддерживала меня с самого рождения это мама ❤️❤️❤️❤️❤️", "Анечка, взаимно ❤️залишайся такой же очаровательной 😍".
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