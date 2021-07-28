Жена известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова актриса Анна Саливанчук

Популярная актриса активно ведет Инстаграм, поэтому привыкла рассказывать о жизни своим фанатам. Примечательно, что звезда старается при этом делиться постановочными кадрами из фотосессий, сопровождая их поучительными притчами и цитатами известных авторов.

В этот раз также не обошлось без примечательной подписи под стильным кадром, на котором Саливанчук сверкнула образом.

«Женщина должна вопреки всем прожить свою жизнь как хочет, или ей придется признать, что она не жила совсем. Дэвид Лоуренс, писатель.

Только выполняя своё предназначение, женщина может быть счастлива. Дерзайте! Все получиться🤎» - написала Анна.

Пользователи ответили:

«Красотка🔥; Я первый❤️; Прекрасная леди Анна!!❤️🔥😍👏; Богиня; Нереальная просто 😮; Красотка😍; такая милая красавица».

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" растрогала откровением и фото со своей мамой: "Я хочу поднять бокал..."

Также, жена продюсера "Квартал 95" раскрыла правду о своих "масках" в реальной жизни: "Кошки на душе скребут"

Ранее сообщалось, жена продюсера Квартал 95 в платье с вырезом от бедра раскрыла свои потаенные мечты: "Когда мы становимся взрослыми..."