Известная актриса Анна Саливанчук заговорила о том, как получить удовольствие от жизни

Известная актриса Анна Саливанчук старается вести свой профиль в Инстаграм не так, как другие блогеры. Звезда желает выделиться не только яркими кадрами из модных фотосессий, но еще и поднимаемыми темами под своими постами.

Нередко Анна обсуждает важные для нее вопросы. Продемонстрировал серию фото, на которых она сверкает в розовом костюме с белой кружевной майкой, Саливанчук рассказала об удовольствии, которое следует получать от жизни:

«А я просто хочу жить! Получать удовольствие от жизни! Я не хочу никому ничего доказывать, убеждать и оправдывать ожидания. Не хочу тратить время на общение с теми, кто мне неприятен, с людьми, которые меня не понимают, и пытаться достучаться до них. Мне некогда! Я хочу жить своим настоящим.

Радоваться каждому моменту, каждой улыбке своих детей или простого прохожего, каждому дню, вне зависимости от того, солнечный он или дождливый. Каждой минуте, проведенной со своей семьей или на сцене перед зрителем! Это все мое и для меня. А потому самое лучшее, что могло со мной случиться» - написала Анна.

Фанаты были в восторге: «💯 согласна; какая роскошная красавица; Очень правильно сказано! И очень красиво выглядите❤️🔥; Шикарный образ🌸; Согласна на все 100👏; Настоящая женщина-красотка, икона стиля; Богиня!🤩; так должна выглядеть каждая женщина планеты!!! Анна, вы молодец; Анечка, очень вас прошу не худейте! Вы такая классная и гармоничная в своем теле. Надоели уже одни кости в моде».

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