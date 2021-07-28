Известная актриса Анна Саливанчук ответила на самые откровенные вопросы

Как сообщает Politeka.net, Анна Саливанчук известна как актриса. Прославилась девушка благодаря кинокартине "Три сестры". "Возвращение Мухтара" и сериале "Женский доктор". Также она является супругой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Девушка активно ведет свои социальные сети. На этот раз в Инстаграм Анна предложила поклонникам задать ей вопросы, и она ответила на некоторые из них.

Первым интригующим вопросом был о том, делала ли актриса инъекции красоты. Анна откровенно призналась, что колола ботокс в область лба.

Также девушка призналась сколько весит после родов, и к каким цифрам стремится теперь: "62, а хочу 57, хотя до рождения Никиты была 53"

Анна поделилась видео, где работает над собой и своим весом в тренажерном зале.

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