Известная актриса Анна Саливанчук показала в сети очаровательное фото в стильном образе

Как сообщает Politeka.net, известная актриса театра и кино, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук часто радует поклонников яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным кадром, на котором появилась в стильном образе, а в подписи к нему оставила "волшебный пинок" своим фолловерам.

Как видно, на новом снимке Анна запечатлена в интересной локации, она стоит в соблазнительной позе и хищно смотрит в объектив. Перед камерой красотка появилась в стильном сером комбинезоне, который подчеркнул стройную фигуру и упругое декольте. Ее волосы распущены и уложены на одно плечо, а на лице солнцезащитные очки.

Поклонники тут же принялись обсуждать новое фото Саливанчук, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Вы снова прекрасны, Анна", "Бомбезно. Очень круто", "Ну какая потрясающая эта девушка!", "Классный комбинезон", "Красотка".

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