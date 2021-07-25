Известная актриса Анна Саливанчук решила поговорить о перемене внешности
Как сообщает Politeka.net, известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук обратилась к женщинам на своей странице в Instagram.
«Все девушки этим грешат. Ну признайтесь! Мы все ищем, время от времени, внешние изъяны в себе. Хочется что-то поменять. Уменьшить. Увеличить», - отметила артистка.
При этом она отметила, что у каждого человека есть что-то такое, что делает его особенным: «Я уверенна, что каждый человек прекрасен и индивидуален🙌 Вы никогда не встретите такого же человека с таким же курносым носиком, милыми веснушками, родинкой над губой, шрамом на руке».
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Анна Саливанчук уверена, что если и менять что-то в своей внешности, то только после того, как полностью себя приняли и полюбили.
«Поэтому, предлагаю от сегодняшнего дня всегда принимать себя таким, какими вы есть, учитесь любить себя, поймите наконец, что это только Ваш живот, фигура, лицо и они идеальны, ведь они уникальны на всю огромную Вселенную!❤ А если уж что-то и менять, то только через безусловную любовь к себе и своему телу», - подчеркнула артистка.
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