Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук поделилась с поклонниками новым фото

Как пишет Politeka.net, украинцам Анна Саливанчук известна благодаря роли Веры в комедийном сериале "Однажды под Полтавой". 35-летняя актриса часто публикует яркие фотографии в своем Instagram и пишет различные посты.

Так, в этот раз Анна Саливанчук решила поделиться с поклонниками фотографией, где она сидит на диванчике с широко расставленными ногами. Для фотосессии Саливанчук выбрала строгий костюм тройку и босоножки на каблуке.

Традиционно в посте к фотографии Саливанчук затронула философскую тему. Звезда дала совет поклонникам и рассказала как провести незабываемый день в жизни.

"Как провести незабываемый день? Так, чтобы помнить на всю жизнь? Даю универсальный рецепт:

1. Проживите день так, как захотите

2. Не забывайте его❤️

Секретных ингредиентов нет", - пишет Саливанчук.

Фанаты звезды оценили фото и написали комментарии.

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