Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук поделилась с поклонниками новым фото
Как пишет Politeka.net, украинцам Анна Саливанчук известна благодаря роли Веры в комедийном сериале "Однажды под Полтавой". 35-летняя актриса часто публикует яркие фотографии в своем Instagram и пишет различные посты.
Так, в этот раз Анна Саливанчук решила поделиться с поклонниками фотографией, где она сидит на диванчике с широко расставленными ногами. Для фотосессии Саливанчук выбрала строгий костюм тройку и босоножки на каблуке.
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Традиционно в посте к фотографии Саливанчук затронула философскую тему. Звезда дала совет поклонникам и рассказала как провести незабываемый день в жизни.
"Как провести незабываемый день? Так, чтобы помнить на всю жизнь? Даю универсальный рецепт:
1. Проживите день так, как захотите
2. Не забывайте его❤️
Секретных ингредиентов нет", - пишет Саливанчук.
Фанаты звезды оценили фото и написали комментарии.
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