Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, захопила шанувальників "смачним" фото і правильними словами
35-річна зірка зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, який супроводила яскравим знімком, передає Politeka.net.
Анна позувала на літньому майданчику кафе, будучи в брючному костюмі, білій маєчці й стильних загострених туфлях. Дівчина зняла піджак, накинувши його на плечі, і "небезпечно" нагнулася перед камерою, блиснувши розкішним декольте.
Переживши нещодавно серйозну операцію на хребті і болісну реабілітацію, Саліванчук заговорила про амбіції і важливість точно знати, чого хочеш.
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"Ти знаєш чого дійсно хочеш?🤔 Насправді, як тільки в нашій голові виникає ще одна мрія, то знайте, у вас на її здійснення точно достатньо ресурсу. Залишилося просто повірити в це і зробити її реальністю. Я впевнена, що кожна людина має сильний потенціал і сильні амбіції! Але це ще не все... Далі слід зробити вибір, довіряти собі і своїм відчуттям, бажанням, або слухати весь світ, крім себе", - поділилася вона премудрістю.
Користувачі поставили безліч лайків, а деякі встигли прокоментувати: "красуня ❤️❤️❤️"; "Обожнюю❤️😍".
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" блиснула стрункими ніжками в наряді з нескромним вирізом
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