Известная актриса Анна Саливанчук показала необычные фото в стильном образе и заговорила об отдыхе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась необычными фото в стильном образе, сделанными на прогулку улицами Киева.

На новых фото Анна запечатлена в пестром платье интересного кроя с открытой спиной и смелым вырезом. Этот наряд подчеркнул изящную фигуру звезды и ее стройные ноги в бежевых шпильках. Свой образ красотка дополнила элегантной шляпкой и солнцезащитными очками.

В подписи к публикации Саливанчук заговорила об отдыхе: "А вы любите отдыхать? С нашими возможностями в современном мире отдых может быть не только 2 раза в год и строго по выходным. Сейчас столько людей работает онлайн с любого уголка планеты. Но сейчас не о работе. Отдых. Такой важный для нас!".

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