Популярная украинская актриса Анна Саливанчук поделилась советом, как справляться со стрессом

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук известная как украинская актриса. Также она является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Девушка активно ведет социальные сети и делится с подписчиками жизненными советами.

На этот раз Анна поделилась новой серией фото. На снимках Анна в сером костюме, который состоит из топа с длинными рукавами и юбки. Костюм отлично подчеркивает идеальную фигуру актрисы. Свой образ она дополнила зеленой кепкой.

Анна поделилась со своими поклонниками, как же она справляется со стрессом: "Сейчас о стрессе так много пишут. Это действительно бич общества. Стресс преследует нас постоянно. Более того, он стал для нас нормой.

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Когда все хорошо, мы даже себя немного не комфортно чувствуем: "а где подвох?"...Для начала важно прояснить один важный момент: стресс — не полностью негативное явление. Мы не то что не можем себя целиком от него обезопасить — нам не стоит этого делать.

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Ведь без стресса люди никогда не покидали бы зону комфорта, а то, что мы можем сознательно изменяться и адаптироваться к новым условиям, стрессам, даёт нам эволюционное преимущество как виду и как личностям.

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С этого всего я делаю такой вывод.

Постоянный стресс - плохо. Организму нужен как минимум отдых от напряжения. Но вовсе избавляться от него не нужно. Ведь по сути стресс - двигатель нашего прогресса. Мы ищем пути решения проблемы, начинаем думать быстрее. Это всегда влечёт за собой выход из зоны комфорта и новый уровень восприятия".

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